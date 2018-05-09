"Барселона" поставила ультиматум Умтити

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" поставила ультиматум УмтитиКаталонская "Барселона" поставила ультиматум своему защитнику Самюэлю Умтити, с которым она не может договориться по условиям нового контракта.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже предупредили 24-летнего бека, что будут готовы с ним расстаться ближайшим летом, если он не снизит своих финансовых запросов и не пойдет на условия клуба по новому соглашению.

Напомним, Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от Марсело. | soccernews.ru

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