"Барселона" поставила ультиматум Умтити

Каталонская "Барселона" поставила ультиматум своему защитнику Самюэлю Умтити, с которым она не может договориться по условиям нового контракта.

Так, по сведениям El Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" уже предупредили 24-летнего бека, что будут готовы с ним расстаться ближайшим летом, если он не снизит своих финансовых запросов и не пойдет на условия клуба по новому соглашению.

Напомним, Серхи Роберто получил длительную дисквалификацию за отмашку от Марсело. | soccernews.ru