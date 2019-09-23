"Барселона" поставила ультиматум Вальверде
Руководство "Барселоны" дало понять главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, что он может потерять работу до конца сентября.
Как сообщает AS, боссы "блауграны" отправят в отставку 55-летнего специалиста, если не будут выиграны два ближайших матча Примеры.
Отметим, что каталонцам предстоит 24 сентября дома сразиться с "Вильярреалом", а спустя четыре дня на выезде сыграть с "Хетафе".
"Барса" неудачно стартовала в чемпионате, набрав только 7 очков в 5 турах. "Сине-гранатовые" занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.
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"Барселона" поставила ультиматум Вальверде
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"Реал" в гостевом матче переиграл "Севилью" и поднялся на второе место в Примере
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Атлетик Бильбао
|3
|7
|2
|Севилья
|3
|7
|3
|Леванте
|3
|6
|4
|Атлетико Мадрид
|2
|6
|5
|Осасуна
|3
|5
|6
|Алавес
|3
|5
|7
|Барселона
|3
|4
|8
|Реал Мадрид
|2
|4
|9
|Сельта Виго
|3
|4
|10
|Реал Вальядолид
|3
|4
|11
|Реал Сосьедад
|3
|4
|12
|Мальорка
|2
|3
|13
|Бетис
|3
|3
|14
|Хетафе
|3
|2
|15
|Вильярреал
|2
|1
|16
|Гранада
|2
|1
|17
|Эйбар
|2
|1
|18
|Валенсия
|2
|1
|19
|Эспаньол
|2
|1
|20
|Леганес
|3
|0