"Барселона" поставила ультиматум Вальверде

Руководство "Барселоны" дало понять главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, что он может потерять работу до конца сентября.

Как сообщает AS, боссы "блауграны" отправят в отставку 55-летнего специалиста, если не будут выиграны два ближайших матча Примеры.

Отметим, что каталонцам предстоит 24 сентября дома сразиться с "Вильярреалом", а спустя четыре дня на выезде сыграть с "Хетафе".

"Барса" неудачно стартовала в чемпионате, набрав только 7 очков в 5 турах. "Сине-гранатовые" занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.

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