"Барселона" поставила ультиматум Вальверде

2 Теги барселонаэрнесто вальверде

"Барселона" поставила ультиматум Вальверде

Руководство "Барселоны" дало понять главному тренеру команды Эрнесто Вальверде, что он может потерять работу до конца сентября.

Как сообщает AS, боссы "блауграны" отправят в отставку 55-летнего специалиста, если не будут выиграны два ближайших матча Примеры.

Отметим, что каталонцам предстоит 24 сентября дома сразиться с "Вильярреалом", а спустя четыре дня на выезде сыграть с "Хетафе".

"Барса" неудачно стартовала в чемпионате, набрав только 7 очков в 5 турах. "Сине-гранатовые" занимают восьмое место в турнирной таблице первенства.

Не пропустите: "Барселона" будет играть в черной форме в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ему не ультиматумы надо ставить, а гнать ссаными тряпками!

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OkTawius
Димон

просто если бы ты и тебеподобные идиоты не гавкали, как псины подзаборные, то и команде вашей фартило бы побольше)

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