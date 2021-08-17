"Барселона" поставила Умтити ультиматум

Теги барселонасамюэль умтити

"Барселона" поставила Умтити ультиматумФото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" поставила ультиматум французскому защитнику Самюэлю Умтити, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб получил несколько предложений о трансфере футболиста от клубов из французской Лиги 1, однако защитник отклонил каждое из них.

Руководство клуба уведомило Умтити, что у него есть всего одна неделя для того, чтобы принять любое из полученных предложений.

Если этого не произойдет, "Барса" разорвет контракт с футболистом в одностороннем порядке, несмотря на риск судебного иска со стороны Умтити.

Также не пропустите: Шакира лестно высказалась о Пике. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Карло Анчелотти сделал официальное заявление по поводу Роналду

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов