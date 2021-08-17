"Барселона" поставила Умтити ультиматум

Фото: инстаграм Умтити/Автор неизвестен

"Барселона" поставила ультиматум французскому защитнику Самюэлю Умтити, сообщает Diario Sport.

По информации источника, каталонский клуб получил несколько предложений о трансфере футболиста от клубов из французской Лиги 1, однако защитник отклонил каждое из них.

Руководство клуба уведомило Умтити, что у него есть всего одна неделя для того, чтобы принять любое из полученных предложений.

Если этого не произойдет, "Барса" разорвет контракт с футболистом в одностороннем порядке, несмотря на риск судебного иска со стороны Умтити.

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