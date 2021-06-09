"Барселона" поставит ультиматум Дембеле
Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен
Руководство "Барселоны" намерено как можно быстрее определиться с будущим французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, футболист в ближайшее время должен либо согласиться продлить контракт с каталонским клубом, либо он будет выставлен на трансфер. Контракт Дембеле с "Барселоной" действует до лета 2022 года, поэтому через полгода он уже сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом. При этом, в "Барселоне" опасаются, что француз потребует очень большую зарплату.
В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.
Не пропустите: "Барселона" готова продать 8 футболистов летом. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Календарь матчей Евро-2020: полное расписание
-
Газзаев поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
-
Филиппо Индзаги - новый главный тренер "Брешии"
-
Жерар Пике готов пойти на снижение зарплаты, чтобы помочь "Барселоне"
-
"Лацио" назначил Сарри главным тренером
-
Рамос готов принять предложение "Реала" о новом контракте
-
"Спартак" определился с датой презентации нового главного тренера
-
Тульский "Арсенал" усилился экс-форвардом "Краснодара"
-
"Вулверхэмптон" назвал имя нового главного тренера
-
Влашич может перейти в клуб АПЛ
-
В правительстве РФ назвали задачу сборной России на Евро-2020
-
Шевченко назвал главную задачу сборной Украины на Евро-2020
-
"Барселона" поставит ультиматум Дембеле
-
Шевченко высказался о предстоящем матче Украины против Нидерландов
-
В "Торино" оценили возможность продажи Белотти в "Ювентус"
-
"Ливерпуль" хочет продать 10 игроков на сумму 70 миллионов евро
-
Зарема отреагировала на конфуз с новым главным тренером "Спартака"
-
"Барселона" готова продать 8 футболистов летом
-
"Зенит" готов заплатить большую сумму за Влашича
-
В сборной Испании зафиксирован новый случай заражения коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14