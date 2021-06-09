"Барселона" поставит ультиматум Дембеле

Фото: инстаграм Усмана Дембеле/Автор неизвестен

Руководство "Барселоны" намерено как можно быстрее определиться с будущим французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, футболист в ближайшее время должен либо согласиться продлить контракт с каталонским клубом, либо он будет выставлен на трансфер. Контракт Дембеле с "Барселоной" действует до лета 2022 года, поэтому через полгода он уже сможет подписать предварительное соглашение с другим клубом. При этом, в "Барселоне" опасаются, что француз потребует очень большую зарплату.

В минувшем сезоне 24-летний Дембеле провел 44 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал пять результативных передач.

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