"Барселона" постепенно превращается в "статусного" середняка - уже 5 разгромов в 5 подряд плей-офф ЛЧ. ПСЖ не мог сыграть иначе!

Вчера на "Камп Ноу" мы увидели хет-трик Мбаппе, гол Месси с пенальти при отсутствии ударов с игры в его исполнении, ну и конечно традиционно разбалансированный футбол "Барсы" в топ-матчах. Короче говоря, ничего нового! Первое, что приходит в голову – а ведь такой разгром не является удивлением. Это читалось перед матчем. Данную мысль мы решили развить в нашем традиционном аналитическом отчете!

Ах, да! Лига Чемпионов вернулась!!! Позрааавляем!

"Барселона" – это фиаско

В Европе уже давно сложилась неприятная для каталонцев традиция – раз в год люди собираются у экранов и наблюдают за разгромом "Барселоны" в плей-офф Лиги Чемпионов. В 2017-м было 0:4 в Париже, через год произошли 0:3 в Риме, дальше знаменитые 0:4 на "Энфилде", затем 2:8 от "Баварии", и вот имеем 1:4 против ПСЖ. В общем – 5 разгромов за пять лет. Хотя в текущем сезоне "Барса" подняла новую планку, впервые за всю историю выступлений в ЛЧ пропустив 3+ голов на "Камп Ноу" дважды подряд (в последнем туре в группе "Ювентус" устроил 0:3). Более того два разгрома на "Камп Ноу" в сезоне 2020/21 – это ровно столько же, сколько их было за предыдущие 20 сезонов. Четыре же гола в родных стенах "Барса" пропускала только в 1997 году, когда Шевченко сделал хет-трик. После него на Камп Ноу трижды за команду гостей в одном матче отличились только Форлан (2005 год) и Мбаппе (2021).

Mbappe both times he’s faced Messi: ⚽️⚽️ pic.twitter.com/CqEJgcGyvi — B/R Football (@brfootball) February 16, 2021

Что хуже всего, очередное громкое фиаско "Барселоны" не вызывает эмоций. В 2018 году был шок – казалось, что произошел несчастный случай, который "блаугранас" должны исправить. Через год произошел психологический перелом – после "Энфилда" каталонцы были убиты горем, а всему миру стало очевидно, что эпоха великой команды завершилась. Перед "Баварией" вся Европа ожидала разгрома, но не 2:8 – после него в столице Каталонии начался бунт против Бартомеу и запестрели масштабные реформы (по крайней мере, в проектах). В 2021-м же разгром от ПСЖ стал обыденностью. Он не выглядит событием года. Его вряд ли будут вспоминать так же, как Ливерпуль или Лиссабон. Даже особо ярких мемов об этом матче не было, хотя результат, безусловно, вызывает улыбку – для кого горькую, а для кого-то ироническую. Хет-трик Мбаппе даже не кажется выдающимся – сегодня едва ли не каждый топовый футболист может повторить нечто подобное с обороной "Барсы. " Сегодняшний футбол "Барселоны" не соответствует громкому имени "больше, чем клуба". Если бы "блаугранас" вышли проводить сезон в футболках какого середнячка вроде "Севильи", то никто бы и не заметил разницы – андалусийцы тоже неплохо атакуют в чемпионате, допускают частые осечки с соперниками вроде "Кадиса", выходят из группы Лиги Чемпионов и вылетают от первого же сильного соперника. Правда, Барса "спалилась" бы на смешных ошибках в обороне и на форварде, который ходит пешком в течение 90 минут. Именно эти вещи стали "фишкой" "Барселоны", а не красивые комбинации.

Можно было бы спросить, кто виноват, и предложить пути решения, но зачем? За пять лет в глобальности проблем "Барсы" разобрались даже дети в младшей школе, однако топ-менеджеры клуба не сделали хотя бы один шаг для выхода из кризиса. Реформы, омоложение, жесткие правила для Месси и звезд, железная дисциплина, уменьшение расходов – эти идеи не прожили и месяца при Рональде Кумане. Долги растут, Месси все так же ходит по полю и ноет об уходе, в центре обороны играет едва живой Пике, а Куман повторяет путь предшественников, подстраиваясь под разбалансированный состав вместо создания надежной структуры игры. "Барселона" за пять лет не сделала никаких выводов, а также семь разгромов в ЛЧ за этот период ничего "блаугранас" не дали. Раз так, то пора признать – ПСЖ громил не гранда, а середняка с мощными исполнителями в атаке. В таких победах нет ничего выдающегося. Париж сделал то, что должен был сделать любой топ-клуб.

Насколько футбол "Барселоны" реально кошмарный?

Если отойти от лирики и взглянуть на поле, то станет очевидной неизбежность разгрома. Этот факт стал заметным еще на стадии сочинения ориентировочных составов – кто бы не появился в обороне, все равно получается самоубийство "Барсы". В Умтити сразу не верилось, Мингеса был неэффективным сразу на двух позициях, Пике только восстановился от травмы, а Дест почти не играл в течение месяца. Можно было бы поставить де Йонга в центр защиты, но для матча с ПСЖ его навыков явно было недостаточно. Да и отказаться от Фрэнки в полузащите – это слишком рискованно. В итоге получился Пике. Его перформанс был выдающимся – уже на 1-й минуте Мбаппе убежал от него на рывке, перед голом на 32-й минуте Жерар дал пройти передачи на Килиана и снова позволил ему обойти себя, а на 35-й Курзава выстрелил в дальний угол между ног Пике. После перерыва вину за голы несли другие игроки, но в целом такой футбол от Жерара ожидался. Его давно без проблем обыгрывают один-в-один, а о работе на скорости лучше промолчать.

Впрочем, погубили каталонцев не индивидуальные ошибки, а общая структура. Основной прием ПСЖ, которым убивали "Барселону" – это стягивание футболистов в центр и быстрая диагональ на фланг. Оборона "блаугранас" растягивалась в зоне между центрбэком и фулбэком, а щель заполнял Верратти – именно так был забит первый гол и именно после этого прилетел третий. В теории, "Барса" должна была дать ответ на этот ход – в фазе игры без мяча Дембеле и Гризманн садились в оборону и должны были стать преградой для прорывов по флангу. Минус этого плана заключался в том, что их оборонительные и позиционные навыки не соответствуют статусу поединка. Тот же Курзава постоянно открывался под передачи на фланг – и даже если Дембеле его догонял, Левин легко переигрывал соперника один-в-один. Как следствие, второй и третий голы ПСЖ прилетели благодаря диагоналям за спину французам.

Конечно, нельзя не отметить Месси – мимо Лионеля игроки ПСЖ спокойно ходили с мячом, начиная атаки. Подобный футбол проходит с "Алавесом", но все эксперты сотни раз предупреждали – в топ-матчах за подобную пассивность накажут жестоко. Понятно, что Месси не сможет дать безумный объем и безошибочность, однако хотя бы перекрывать линии передач в таких поединках он обязан. Иначе будет 1:4 (а то и 2:8). Кроме того, "Барселона" в принципе плохо располагалась на поле. Пытаясь прессинговать высоко, команда уже на первых минутах засветила огромные щели между полузащитой и обороной. ПСЖ в четвертьфинале ЛЧ с "Аталантой" легко использовал такие ситуации, одной длинной передачей в эту зону отрезая полкоманды. На "Камп Ноу" подопечные Почеттино пользовались пробелами сполна.

Что тут сказать – скорость! ПСЖ банально действовал быстрее. Везде! В каждом эпизоде. Гости быстрее бежали и быстрее принимали правильные решения. И стоит учитывать, что команда Почеттино далека от мощи, которую демонстрировал коллектив Томаса Тухеля. Сейчас в ПСЖ меньше звездных кадров и слабый футбол, а Неймар и Ди Мария пропускали встречу – впрочем, "Барселона" оказалась гораздо более простым соперником, чем "Лорьян" или "Анже".

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников