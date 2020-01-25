"Барселона" потерпела поражение от "Валенсии" в 21-м туре Примеры

В рамках 21-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях проиграла "Валенсии" со счётом 0:2.

"Летучие мыши" вышли вперёд в начале второго тайма благодаря автоголу Жорди Альбы, а на 77-й минуте закрепили преимущество усилиями Макси Гомеса.

Мог этот матч завершиться и разгромом "сине-гранатовых", но всё тот же Гомес не реализовал пенальти на 12-й минуте.

"Валенсия" – "Барселона" - 2:0

Голы: Альба, 48 (автогол) - 1:0, Макси Гомес, 77 - 2:0.

"Валенсия": Доменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).

"Барселона": тер Штеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.

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