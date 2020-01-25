"Барселона" потерпела поражение от "Валенсии" в 21-м туре Примеры
В рамках 21-го тура испанской Примеры "Барселона" в гостях проиграла "Валенсии" со счётом 0:2.
"Летучие мыши" вышли вперёд в начале второго тайма благодаря автоголу Жорди Альбы, а на 77-й минуте закрепили преимущество усилиями Макси Гомеса.
Мог этот матч завершиться и разгромом "сине-гранатовых", но всё тот же Гомес не реализовал пенальти на 12-й минуте.
"Валенсия" – "Барселона" - 2:0
Голы: Альба, 48 (автогол) - 1:0, Макси Гомес, 77 - 2:0.
"Валенсия": Доменек, Гайя, Гарай, Габриэл Паулиста, Васс, Солер (Собрино, 90), Ферран Торрес, Кондогбиа, Коклен, Гамейро (Родриго, 59), Макси Гомес (Коста, 80).
"Барселона": тер Штеген, Умтити, Пике, Серджи Роберто, Альба, де Йонг (Ракитич, 85), Бускетс, Артур (Видаль, 56), Фати (Кольядо, 85), Месси, Гризманн.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14