"Барселона" потеряла интерес к Де Лигту

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"Барселона" потеряла интерес к Де Лигту

"Барселона" отказалась от идеи подписания защитника "Аякса" Маттейса Де Лигта.

Как сообщает Sky Sports, голландский клуб хочет выручить с продажи 18-летнего футболиста 60 миллионов евро. Каталонцы отказались платить эту сумму.

Напомним, что ранее "Барселона" отправляла скаутов для просмотра Де Лигта.

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