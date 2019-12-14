"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"

2 Теги барселонареал сосьедад

"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Реал Сосьедад".

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на одно очко. Однако "сливочные" сыграют свой матч завтра. Напомним, что 18 декабря состоится Эль Класико.

"Реал Сосьедад" - "Барселона" 2:2

Голы: Ойарсабаль (пен), 12 - 1:0, Гризманн, 38 - 1:1, Суарес, 49 - 1:2, Исак, 62 - 2:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль, Гевара, Мерино, Эдегор, Ойарсабаль (Барренечеа, 85), Субельдия, Порту (Янузай, 59), Исак (Виллиан Жозе, 66).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Серхи Роберто, Альба (Семеду, 74), Пике, Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Ракитич (Видаль, 79), Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждение: Суарес (74).

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Комментарии

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Mutaloff
Mutaloff

Сосьедад удивил своим желанием идти вперёд,Месси провалил игру,мягко говоря,насчёт пенальти в конце довольно спорно,нужен просмотр ВАР,но итог матча СПРАВЕДЛИВ.

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Дмитрий Владимирович
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2 Реал Мадрид Реал Мадрид 15 34
3 Севилья Севилья 16 31
4 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 16 27
5 Хетафе Хетафе 16 27
6 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 16 26
7 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 16 26
8 Валенсия Валенсия 16 26
9 Гранада Гранада 17 24
10 Осасуна Осасуна 16 23
11 Леванте Леванте 17 23
12 Бетис Бетис 16 22
13 Вильярреал Вильярреал 16 19
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 16 19
15 Алавес Алавес 17 19
16 Эйбар Эйбар 16 15
17 Мальорка Мальорка 16 14
18 Сельта Виго Сельта Виго 16 13
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20 Эспаньол Эспаньол 16 9
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