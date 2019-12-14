"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"
В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Реал Сосьедад".
Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на одно очко. Однако "сливочные" сыграют свой матч завтра. Напомним, что 18 декабря состоится Эль Класико.
"Реал Сосьедад" - "Барселона" 2:2
Голы: Ойарсабаль (пен), 12 - 1:0, Гризманн, 38 - 1:1, Суарес, 49 - 1:2, Исак, 62 - 2:2
"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль, Гевара, Мерино, Эдегор, Ойарсабаль (Барренечеа, 85), Субельдия, Порту (Янузай, 59), Исак (Виллиан Жозе, 66).
"Барселона": тер Штеген, Лангле, Серхи Роберто, Альба (Семеду, 74), Пике, Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Ракитич (Видаль, 79), Месси, Суарес, Гризманн.
Предупреждение: Суарес (74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|17
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Леванте
|17
|23
|12
|Бетис
|16
|22
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|17
|19
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|17
|10
|20
|Эспаньол
|16
|9