"Барселона" потеряла очки в гостевом матче с "Реал Сосьедад"

В рамках 17-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Реал Сосьедад".

Каталонцы продолжают лидировать в чемпионате, опережая "Реал" на одно очко. Однако "сливочные" сыграют свой матч завтра. Напомним, что 18 декабря состоится Эль Класико.

"Реал Сосьедад" - "Барселона" 2:2

Голы: Ойарсабаль (пен), 12 - 1:0, Гризманн, 38 - 1:1, Суарес, 49 - 1:2, Исак, 62 - 2:2

"Реал Сосьедад": Ремиро, Льоренте, Сальдуа, Монреаль, Гевара, Мерино, Эдегор, Ойарсабаль (Барренечеа, 85), Субельдия, Порту (Янузай, 59), Исак (Виллиан Жозе, 66).

"Барселона": тер Штеген, Лангле, Серхи Роберто, Альба (Семеду, 74), Пике, Бускетс (Аленья, 73), де Йонг, Ракитич (Видаль, 79), Месси, Суарес, Гризманн.

Предупреждение: Суарес (74).

Читайте также: "Леванте" в гостях обыграл "Гранаду". | http://soccernews.ru