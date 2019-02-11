"Барселона" потеряла очки в матче с "Атлетиком"

В рамках 23-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком". Голов команды не забивали, однако стоит отметить, что баскский клуб имел больше голевых моментов.

"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице, но отрыв от "Реала" теперь составляет 6 очков. "Атлетик" поднялся на 13-ю позицию.

"Атлетик" - "Барселона" 0:0

"Атлетик": Яго Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 56), Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 62), Де Маркос, Иньяки Уильямс.

"Барселона": тер Штеген, Пике, Серхи Роберто, Нелсон Семеду, Лангле, Видаль (Аленья, 63), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 75), Месси, Суарес.

Предупреждения: Дани Гарсия (52), Де Маркос (68), Лангле (72), Бускетс (78).

Удаление: Де Маркос (90).

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