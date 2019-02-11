"Барселона" потеряла очки в матче с "Атлетиком"
В рамках 23-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Атлетиком". Голов команды не забивали, однако стоит отметить, что баскский клуб имел больше голевых моментов.
"Барселона" продолжает лидировать в турнирной таблице, но отрыв от "Реала" теперь составляет 6 очков. "Атлетик" поднялся на 13-ю позицию.
"Атлетик" - "Барселона" 0:0
"Атлетик": Яго Эррерин, Мартинес, Йерай Альварес, Баленсиага, Берчиче, Беньят (Сан Хосе, 56), Дани Гарсия, Рауль Гарсия, Сусаета (Муниаин, 62), Де Маркос, Иньяки Уильямс.
"Барселона": тер Штеген, Пике, Серхи Роберто, Нелсон Семеду, Лангле, Видаль (Аленья, 63), Бускетс, Ракитич, Коутиньо (Дембеле, 75), Месси, Суарес.
Предупреждения: Дани Гарсия (52), Де Маркос (68), Лангле (72), Бускетс (78).
Удаление: Де Маркос (90).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Реал Мадрид
|23
|45
|3
|Атлетико Мадрид
|23
|44
|4
|Севилья
|23
|37
|5
|Хетафе
|23
|35
|6
|Бетис
|23
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|23
|31
|9
|Реал Сосьедад
|23
|31
|10
|Эйбар
|23
|30
|11
|Леганес
|23
|29
|12
|Эспаньол
|23
|28
|13
|Леванте
|22
|27
|14
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|15
|Реал Вальядолид
|23
|26
|16
|Сельта Виго
|23
|24
|17
|Жирона
|23
|24
|18
|Райо Вальекано
|23
|23
|19
|Вильярреал
|23
|20
|20
|Уэска
|23
|18