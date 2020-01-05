"Барселона" потеряла очки в матче с "Эспаньолом", но вернула себе первое место Примеры

В рамках 19-го тура испанской Примеры "Барселона" сыграла вничью с "Эспаньолом".

"Сине-гранатовые" снова вернулись на первое место в чемпионате, однако у них с "Реалом" теперь по 40 очков. "Эспаньол" так и остался на последнем месте.

"Эспаньол" - "Барселона" 2:2

Голы: Давид Лопес, 23 - 1:0, Суарес, 50 - 1:1, Видаль, 59 - 1:2, У Лэй, 88 - 2:2

"Эспаньол": Диего Лопес, Давид Лопес (Итурраспе, 67), Налдо, Дидак Вила, Виктор Гомес (Варгас, 62), Мелендо (У Лэй, 74), Дардер, Хави Лопес, Рока, Эспиноса, Кальери.

"Барселона": Нето, Альба, Пике, Серхи Роберто, Лангле, Ракитич (Видаль, 46), де Йонг, Бускетс, Суарес, Гризманн (Семеду, 80), Месси.

Предупреждения: Хави Лопес (35), Рока (62), де Йонг (66).

Удаление: де Йонг (75).

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