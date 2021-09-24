"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"

Теги барселонакадис

"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"Фото: твиттер "Барселоны"

В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" сыграла вничью с "Кадисом".

На данный момент "Барса" идет на 7-м месте, "Кадис" - 14-й.

"Кадис" - "Барселона" 0:0

"Кадис": Ледесма, Карселен (Акапо, 79), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Арсамендия (Переа, 57), Хименес (Сальви Санчес, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино.

"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 73), де Йонг (Коутиньо, 68), Депай, Демир (Серджи Роберто, 46).

Удаление: де Йонг (65).

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