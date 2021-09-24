"Барселона" потеряла очки в матче с "Кадисом"
Фото: твиттер "Барселоны"
В рамках 6-го тура испанской Ла Лиги "Барселона" сыграла вничью с "Кадисом".
На данный момент "Барса" идет на 7-м месте, "Кадис" - 14-й.
"Кадис" - "Барселона" 0:0
"Кадис": Ледесма, Карселен (Акапо, 79), Ароян, Виктор Чуст, Эспино, Арсамендия (Переа, 57), Хименес (Сальви Санчес, 46), Фали Хименес (Йонссон, 40), Аларкон, Негредо (Лосано, 57), Собрино.
"Барселона": тер Штеген, Мингеса, Пике, Араухо, Дест (Пуч, 80), Бускетс, де Йонг, Гави (Нико Гонсалес, 73), де Йонг (Коутиньо, 68), Депай, Демир (Серджи Роберто, 46).
Удаление: де Йонг (65).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14