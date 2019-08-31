"Барселона" потеряла очки в матче с "Осасуной"

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"Барселона" потеряла очки в матче с "Осасуной"

В рамках 3-го тура испанской Примеры "Осасуна" сыграла вничью с "Барселоной".

Отметим, что после трех туров каталонцы с четырьмя очками находится на 5-м месте, а "Осасуна" набрала 5 очков и занимает 4-е место.

"Осасуна" - "Барселона" 2:2

Голы: Роберто Торрес, 7 - 1:0, Фати, 51 - 1:1, Артур, 64 - 1:2, Роберто Торрес (пен), 81 - 2:2

"Осасуна": Рубен Мартинес, Эступиньян, Давид Гарсия, Видаль, Аридане, Мерида (Монкайола, 71), Ойер Санхурхо, Роберто Торрес, Рубен Гарсия (Ибаньес, 65), Чими Авила, Брандон (Вильяр, 78).

"Барселона": тер Штеген, Пике, Семеду (Фати, 46), Лангле, Серджи Роберто, Рафинья (Артур, 53), де Йонг (Видаль, 82), Карлес Перес, Бускетс, Альба, Гризманн.

Предупреждения: Мерида (13), Серджи Роберто (32), де Йонг (37), Брандон (43), Пике (82).

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