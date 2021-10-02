"Барселона" потеряла один из вариантов на смену Куману

Теги барселонамарсело гальярдоривер плейт

"Барселона" потеряла один из вариантов на смену КумануФото: инстаграм "Ривер Плейта"/Автор неизвестен

"Барселона" продолжает искать варианты для назначения на пост главного тренера, так как нынешний наставник сине-гранатовых Рональд Куман, по сообщению большинства испанских СМИ, будет уволен после матча с "Атлетико".

Как сообщает COPE, каталонцы потеряли возможность назначить на этот пост аргентинского тренера "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо. 

По информации источника, проблема заключается в том, что он не сможет сейчас подписать контракт, поскольку хочет отработать свое соглашение с аргентинским клубом.

Контракт Гальярдо с "Ривером" рассчитан до конца 2021 года. 

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