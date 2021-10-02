"Барселона" потеряла один из вариантов на смену Куману
Фото: инстаграм "Ривер Плейта"/Автор неизвестен
"Барселона" продолжает искать варианты для назначения на пост главного тренера, так как нынешний наставник сине-гранатовых Рональд Куман, по сообщению большинства испанских СМИ, будет уволен после матча с "Атлетико".
Как сообщает COPE, каталонцы потеряли возможность назначить на этот пост аргентинского тренера "Ривер Плейта" Марсело Гальярдо.
По информации источника, проблема заключается в том, что он не сможет сейчас подписать контракт, поскольку хочет отработать свое соглашение с аргентинским клубом.
Контракт Гальярдо с "Ривером" рассчитан до конца 2021 года.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
|48
|2
|Ривер Плейт
|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
|18
|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
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|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
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|18