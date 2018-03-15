"Барселона" потеряла одного из лидеров в матче с "Челси"

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"Барселона" потеряла одного из лидеров в матче с "Челси"

Полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс выбыл из строя из-за травмы.

Футболист получил повреждение в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Челси" и был заменен во втором тайме.

В ближайшее время хавбек пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

В этом сезоне 29-летний Бускетс провел за "Барселону" 41 матч, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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