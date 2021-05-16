"Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в матче 37-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2 и лишилась шансов на чемпионский титул.

За тур до окончания первенства каталонский клуб с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице и не имеет шансов догнать "Атлетико" (83) и "Реал" (81). Более того, "Барселону" в последнем туре может опередить "Севилья" (74).

В заключительном туре "Барселона" на выезде встретится с "Эйбаром", а "Севилья" дома сыграет с "Алавесом".

Напомним, что "Барселона" стала обладателем Кубка Испании, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

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