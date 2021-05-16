"Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул

2 Теги барселона

"Барселона" потеряла шансы на чемпионский титул

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" в матче 37-го тура чемпионата Испании на своем поле проиграла "Сельте" со счетом 1:2 и лишилась шансов на чемпионский титул.

За тур до окончания первенства каталонский клуб с 76 очками занимает третье место в турнирной таблице и не имеет шансов догнать "Атлетико" (83) и "Реал" (81). Более того, "Барселону" в последнем туре может опередить "Севилья" (74).

В заключительном туре "Барселона" на выезде встретится с "Эйбаром", а "Севилья" дома сыграет с "Алавесом".

Напомним, что "Барселона" стала обладателем Кубка Испании, а в Лиге Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Провал "Барселоны", победы "Реала" и "Атлетико": все результаты 37-го тура чемпионата Испании. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Нормальный сезон.. Кубок взяли, рекорд Пеле Месси побил, в рекордный 8 раз стал лучшим бомбардиром в Европе, побив рекорд Герда Мюллера... Все как я и говорил перед началом сезона... Псреал - 0 трофеев, пеналду со старухой в ЛЕ и никому не нужен, а значит - в полной сраке... Все в порядке... Но не для всех... Хе-хе...

Ответить
Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Хотели оставить Месси - вот и результаты.Развалив Барсу ,картонная шавка как всякая уважающая себя шалава побежит к новому спонсору ... Хе-хе ...

Ответить

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Ренн"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов