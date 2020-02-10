"Барселона" потеряла всех центральных защитников перед матчем с "Хетафе"

"Барселона" испытывает огромные проблемы в обороне перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (15 февраля), сообщает AS.

По сведениям издания, Жерар Пике занимается индивидуально, но в четверг должен вернуться в общую группу, а к субботе избавиться от проблем с правой ногой. Более непростая ситуация у Самуэля Умтити. У француза регулярно возникают проблемы с коленом, которое он отказался прооперировать после чемпионата мира-2018. Из-за этого футболисту постоянно приходится проходить курсы консервативного лечения колена.

На один матч дисквалифицирован Клеман Лангле. Француз был удален за две желтые карточки в матче 23-го тура против "Бетиса" (3:2). Кроме того, в зимнее трансферное окно "Барселона" отдала в аренду игроков обороны Муссу Ваге и Жан-Клера Тодибо.

В связи с этим, в матче с "Хетафе" может сыграть 20-летний Рональд Араухо, который в нынешнем сезоне принял участие в одном матче, проведя на поле 14 минут.

Не пропустите: "Барселона" отказалась от покупки Морона.