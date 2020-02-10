"Барселона" потеряла всех центральных защитников перед матчем с "Хетафе"
"Барселона" испытывает огромные проблемы в обороне перед матчем 24-го тура чемпионата Испании с "Хетафе" (15 февраля), сообщает AS.
По сведениям издания, Жерар Пике занимается индивидуально, но в четверг должен вернуться в общую группу, а к субботе избавиться от проблем с правой ногой. Более непростая ситуация у Самуэля Умтити. У француза регулярно возникают проблемы с коленом, которое он отказался прооперировать после чемпионата мира-2018. Из-за этого футболисту постоянно приходится проходить курсы консервативного лечения колена.
На один матч дисквалифицирован Клеман Лангле. Француз был удален за две желтые карточки в матче 23-го тура против "Бетиса" (3:2). Кроме того, в зимнее трансферное окно "Барселона" отдала в аренду игроков обороны Муссу Ваге и Жан-Клера Тодибо.
В связи с этим, в матче с "Хетафе" может сыграть 20-летний Рональд Араухо, который в нынешнем сезоне принял участие в одном матче, проведя на поле 14 минут.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14