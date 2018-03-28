"Барселона" потеряла защитника из-за травмы

Теги барселоналюка динь

"Барселона" потеряла защитника из-за травмы
Французский защитник "Барселоны" Люка Динь выбыл из строя из-за травмы, сообщает официальный твиттер клуба.

У футболиста диагностировано повреждение бедра, которое он получил в расположении сборной Франции. Сроки восстановления игрока составят две-три недели.

Таким образом он пропустит поединки чемпионата Испании с "Севильей", "Леганесом" и "Валенсией", а также оба матча 1/4 финала Лиги Чемпионов против "Ромы". 

В этом сезоне 24-летний Динь провел 18 матчей за "Барселону", забил 1 мяч и сделал 1 результативную передачу.

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