"Барселона" потратила на покупку бразильских футболистов свыше полумиллиарда евро

Каталонская "Барселона" за всю свою историю потратила на покупку бразильских футболистов свыше полумиллиарда евро.

Так, согласно подсчетам Bleacher Report Football, в общей сложности "сине-гранатовые" приобрели игроков из крупнейшей страны в Южной Америки на сумму в 543 миллиона евро.

Напомним, самой дорогой покупкой "Барсы" в истории стал трансфер Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" за 125 миллионов евро.

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