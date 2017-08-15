"Барселона" потратит на Дембеле и Коутиньо 200 миллионов евро

После первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" приняла решение уже в ближайшее время оформить трансферы полузащитников Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле.

За игроков "Ливерпуля" и "Боруссии" в общей сложности каталонцы заплатят около 200 миллионов евро.

Отмечается, что Дембеле и Коутинью станут игроками "Барселоны" до начала чемпионата Испании.

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