"Барселона" потратит на нового форварда 20 миллионов евро
"Барселона" выбрала нападающего, который усилит команду в ближайшие две недели благодаря получению специального разрешения на покупку игрока вне трансферного окна.
Cadena Cope утверждает, что новичком "сине-гранатовых" станет Мартин Брейтуэйт из "Леганеса". Каталонский клуб за него заплатит 20 миллионов евро - это сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста.
Ожидается, что датский форвард присоединится к "Барсе" до конца текущей недели.
Брейтуэйт в этом сезоне сыграл за "Леганес" 27 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14