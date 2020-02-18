"Барселона" потратит на нового форварда 20 миллионов евро

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"Барселона" потратит на нового форварда 20 миллионов евро

"Барселона" выбрала нападающего, который усилит команду в ближайшие две недели благодаря получению специального разрешения на покупку игрока вне трансферного окна.

Cadena Cope утверждает, что новичком "сине-гранатовых" станет Мартин Брейтуэйт из "Леганеса". Каталонский клуб за него заплатит 20 миллионов евро - это сумма отступных в контракте 28-летнего футболиста.

Ожидается, что датский форвард присоединится к "Барсе" до конца текущей недели.

Брейтуэйт в этом сезоне сыграл за "Леганес" 27 матчей, забил 8 голов и сделал 1 ассист. Его рыночная стоимость - 10 миллионов евро.

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