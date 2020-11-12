"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро

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"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро

"Барселона" хочет получить 10,2 миллионов евро от бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает El Mundo.

По сведениям издания, в каталонском клубе посчитали, что эти средства были заплачены футболисту по ошибке. Дело в том, что каталонцы не заплатили налоги с зарплаты игрока за 2015 год. Из-за этого испанская налоговая считает эту сумму незаконным обогащением Неймара. Если деньги вернуть не удастся, то они будут списаны как пожертвование. 

Напомним, что 28-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.

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