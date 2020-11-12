"Барселона" потребовала от Неймара 10 миллионов евро
"Барселона" хочет получить 10,2 миллионов евро от бразильского нападающего ПСЖ Неймара, сообщает El Mundo.
По сведениям издания, в каталонском клубе посчитали, что эти средства были заплачены футболисту по ошибке. Дело в том, что каталонцы не заплатили налоги с зарплаты игрока за 2015 год. Из-за этого испанская налоговая считает эту сумму незаконным обогащением Неймара. Если деньги вернуть не удастся, то они будут списаны как пожертвование.
Напомним, что 28-летний Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 годы, а затем перешел в ПСЖ за 222 миллиона евро, став самым дорогим футболистом в истории.
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|М
|О
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|2
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|19
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|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14