"Барселона" потроллила Модрича

1 Теги реал мадридбарселоналука модричлионель месси

"Барселона" потроллила Модрича

"Барселона" в своём твиттере потроллила ведущего полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича.

В микроблоге "сине-гранатовых" появилось фото эпизода, когда хорват пытался остановить Лионеля Месси, схватив его за футболку.

Снимок каталонский клуб иронично подписал: "Получить футболку Месси куда проще в нашем онлайн-магазине".

Напомним, что "Барселона" разгромила "Реал" со счётом 3:0 в ответном полуфинальном матче Кубка Испании. Уже в субботу команды снова сыграют в рамках Примеры.

Не пропустите: В матче Примеры "Реал" - "Барселона" произошла замена арбитра: названа причина. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Та ладно. Тролли обосранные. Гнома на поле видно не было.

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