"Барселона" потроллила Модрича

"Барселона" в своём твиттере потроллила ведущего полузащитника мадридского "Реала" Луку Модрича.

В микроблоге "сине-гранатовых" появилось фото эпизода, когда хорват пытался остановить Лионеля Месси, схватив его за футболку.

Снимок каталонский клуб иронично подписал: "Получить футболку Месси куда проще в нашем онлайн-магазине".

It's much easier to get a #Messi shirt by going to our online store https://t.co/Of4Zk6Ygg9 pic.twitter.com/Q5VC9dtSXZ