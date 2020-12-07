"Барселона" потроллила Роналду перед матчем Лиги Чемпионов

Пресс-служба "Барселоны" опубликовала анонс к матчу 6-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом".

В официальном Twitter каталонского клуба появилась картинка с нападающим команды Лионелем Месси и португальским форвардом "Ювентуса" Криштиану Роналду. При этом на зеркале, расположенном за Месси, есть надпись "GOAT" (величайший всех времен). Таким образом, каталонцы, возможно, потроллили Криштиану, который неоднократно называл себя лучшим футболистом в истории.

H I S T ⚽ R Y

Cristiano Ronaldo & Leo #Messi pic.twitter.com/kBElYkoBRg — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 7, 2020

Матч "Барселона" — "Ювентус" состоится завтра, 8 декабря, и начнется в 23:00 мск.

В нынешнем сезоне 35-летний Роналду провел за "Ювентус" девять матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу. На счету 33-летнего Месси семь забитых мячей и четыре голевые передачи в 13 поединках.

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