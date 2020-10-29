"Барселона" потроллила "Ювентус" после победы в Турине

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"Барселона" потроллила "Ювентус" после победы в Турине

Пресс-служба "Барселоны" решила подколоть "Ювентус" после очного матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.

Напомним, что "сине-гранатовые" на выезде обыграли "старую синьору" со счётом 2:0.

"Мы рады, что вы смогли увидеть GOAT (Greatest of all time - величайший за всё время) на своём поле", - говорится в публикации "Барсы" в твиттере с прикреплённой фотографией Лионеля Месси.

Аргентинец в матче с "Ювентусом" отдал голевой пас и реализовал пенальти.

Не пропустите: Месси уступает только одному игроку по числу ассистов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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