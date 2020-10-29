"Барселона" потроллила "Ювентус" после победы в Турине
Пресс-служба "Барселоны" решила подколоть "Ювентус" после очного матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов.
Напомним, что "сине-гранатовые" на выезде обыграли "старую синьору" со счётом 2:0.
"Мы рады, что вы смогли увидеть GOAT (Greatest of all time - величайший за всё время) на своём поле", - говорится в публикации "Барсы" в твиттере с прикреплённой фотографией Лионеля Месси.
We are glad you were able to see the on your pitch, @juventusfcen! pic.twitter.com/yh74wh0lNJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 28, 2020
Аргентинец в матче с "Ювентусом" отдал голевой пас и реализовал пенальти.
Не пропустите: Месси уступает только одному игроку по числу ассистов в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14