"Барселона" повесила ценник на Дембеле

Каталонская "Барселона" повесила ценник на своего вингера Усмана Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с 21-летним французом, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, тер Штеген оценил выступление "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru