"Барселона" повесила ценник на Дембеле

Теги барселонаусман дембеле

"Барселона" повесила ценник на ДембелеКаталонская "Барселона" повесила ценник на своего вингера Усмана Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" вполне могут расстаться с 21-летним французом, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 23 матчах за "Барселону".

Напомним, тер Штеген оценил выступление "Барселоны" в текущем сезоне. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Турнир прогнозов: анонс 55 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 37 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 37 52
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Жирона 37 48
12 Алавес 37 47
13 Эспаньол 37 46
14 Сельта Виго 37 46
15 Леванте 37 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 37 40
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 37 20
Полная таблица

топ-5 тегов