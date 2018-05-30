"Барселона" повесила ценник на Дембеле

Каталонская "Барселона" повесила ценник на своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" могут расстаться с 21-летним французом ближайшим летом только в том случае, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, к Дембеле проявляет интерес ПСЖ. | soccernews.ru