"Барселона" повесила ценник на Дембеле

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"Барселона" повесила ценник на ДембелеКаталонская "Барселона" повесила ценник на своего вингера Усмана Дембеле, информирует El Chiringuito.

Так, по сведениям источника, "сине-гранатовые" могут расстаться с 21-летним французом ближайшим летом только в том случае, если по нему поступит предложение в размере не менее 100 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Дембеле забил 4 мяча и сделал 9 результативных передач в 24 матчах за "Барселону".

Напомним, к Дембеле проявляет интерес ПСЖ. | soccernews.ru

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