"Барселона" повесила ценник на Дембеле

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"Барселона" повесила ценник на ДембелеКаталонская "Барселона" повесила ценник на своего вингера Усмана Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом "сине-гранатовые" вполне будут готовы расстаться с 21-летним французом, который за год своего пребывания на "Камп Ноу" не смог адаптироваться к стилю игры своей новой команды, если получат по нему предложение в размере 100 миллионов евро.

Напомним, Малком прокомментировал свой выбор в пользу "Барселоны" перед "Ромой". | soccernews.ru

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