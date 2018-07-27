"Барселона" повесила ценник на Дембеле

Каталонская "Барселона" повесила ценник на своего вингера Усмана Дембеле, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что этим летом "сине-гранатовые" вполне будут готовы расстаться с 21-летним французом, который за год своего пребывания на "Камп Ноу" не смог адаптироваться к стилю игры своей новой команды, если получат по нему предложение в размере 100 миллионов евро.

Напомним, Малком прокомментировал свой выбор в пользу "Барселоны" перед "Ромой". | soccernews.ru