"Барселона" повесила ценник на Дениса Суареса

Каталонская "Барселона" повесила ценник на своего полузащитника Дениса Суареса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Вильярреала". | soccernews.ru