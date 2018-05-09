"Барселона" повесила ценник на Дениса Суареса

Теги барселонаденис суарес

"Барселона" повесила ценник на Дениса СуаресаКаталонская "Барселона" повесила ценник на своего полузащитника Дениса Суареса, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что ближайшим летом "сине-гранатовые" будут готовы расстаться с 24-летним хавбеком, если по нему поступит предложение в размере не менее 40 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Суарес забил 3 мяча и сделал 6 результативных передач в 25 матчах за "Барселону".

Напомним, сегодня "Барселона" сыграет против "Вильярреала". | soccernews.ru

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