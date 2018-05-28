"Барселона" повесила ценник на Гомеша

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"Барселона" повесила ценник на Гомеша

"Барселона" определилась со стоимостью хавбека Андре Гомеша.

Как сообщает A Bola, каталонцы хотят выручить с продажи игрока 40 миллионов евро. Также "Барселона" ищет покупателя на Жерара Деулофеу и Алейша Видаля, каждого оценивают в 12 миллионов.

Ранее сообщалось, что Гомеш хочет продолжить карьеру в АПЛ.

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