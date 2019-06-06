"Барселона" повесила ценник на Семеду

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"Барселона" повесила ценник на Семеду

"Барселона" определилась с трансферной стоимостью своего защитника Нелсона Семеду, сообщает El Chiringuito.

По информации источника, "сине-гранатовые" оценили своего фулбека в 50 миллионов евро, хотя отступные в его контракте вдвое больше.

Ранее стало известно, что 25-летний португалец собирается сменить команду из-за дефицита игровой практики.

В минувшем сезоне Семеду сыграл за "Барселону" 46 матчей, забил 1 гол и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до 2022 года.

Интерес к игроку "блауграны" проявляет мадридский "Атлетико".

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