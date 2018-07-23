"Барселона" повесила ценник на Йерри Мину

Каталонская "Барселона" повесила ценник на своего защитника Йерри Мину, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что "сине-гранатовые" не заинтересованы в сдаче 23-летнего бека в аренду, и этим летом они будут рассматривать только вариант с его продажей. При этом цена на колумбийца была установлена на уровне 30-ти миллионов евро.

Напомним, "Барселона" возобновит переговоры с Бускетсом по новому контракту. | soccernews.ru