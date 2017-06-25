"Барселона" повесила ценники на Мунира и Тельо

Каталонская "Барселона" повесила ценники на двух своих воспитанников - Мунира Эль-Хаддади и Кристиана Тельо.

Как информирует Football Espana, с продажи первого "сине-гранатовые" намерены заработать 20 млн евро, а второго клуб готов будет продать за 12 млн евро.

Отметим, что Тельо активно интересуется севильский "Бетис", а Мунир входит в сферы интересов питерского "Зенита".

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