"Барселона" повесила ценники на Мунира и Тельо

Теги барселонакристиан тельомунир эль-хаддади

"Барселона" повесила ценники на Мунира и ТельоКаталонская "Барселона" повесила ценники на двух своих воспитанников - Мунира Эль-Хаддади и Кристиана Тельо.

Как информирует Football Espana, с продажи первого "сине-гранатовые" намерены заработать 20 млн евро, а второго клуб готов будет продать за 12 млн евро.

Отметим, что Тельо активно интересуется севильский "Бетис", а Мунир входит в сферы интересов питерского "Зенита".

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