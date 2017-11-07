"Барселона" повторила достижение "Реала Сосьедад", "Спортинга" из Хихона и "Мальорки"

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"Барселона" повторила достижение "Реала Сосьедад", "Спортинга" из Хихона и "Мальорки"Каталонская "Барселона" повторила достижение "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, хихонского "Спортинга" и "Мальорки".

Так, "сине-гранатовые" стали четвертой командой в истории Ла Лиги, которая в стартовых 11-ти турах чемпионата пропустила всего 4 мяча. Ранее такое достижение покорилось "бело-голубым" (сезон 1982/1983), "красно-белым" (сезон 1985/1986) и "островитянам" (сезон 1998-1999). Меньше в сезоне 1995/1996 в первых 11-ти играх Ла Лиги пропустил лишь мадридский "Атлетико" - всего 3 мяча.

Напомним, летом Ди Мария был близок к переходу в "Барселону". | soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 11 31
2 Валенсия 11 27
3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
14 Леванте 11 12
15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
18 Алавес 11 6
19 Лас Пальмас 11 6
20 Малага 11 4
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