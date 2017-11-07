"Барселона" повторила достижение "Реала Сосьедад", "Спортинга" из Хихона и "Мальорки"

Каталонская "Барселона" повторила достижение "Реала Сосьедад" из Сан-Себастьяна, хихонского "Спортинга" и "Мальорки".

Так, "сине-гранатовые" стали четвертой командой в истории Ла Лиги, которая в стартовых 11-ти турах чемпионата пропустила всего 4 мяча. Ранее такое достижение покорилось "бело-голубым" (сезон 1982/1983), "красно-белым" (сезон 1985/1986) и "островитянам" (сезон 1998-1999). Меньше в сезоне 1995/1996 в первых 11-ти играх Ла Лиги пропустил лишь мадридский "Атлетико" - всего 3 мяча.

Напомним, летом Ди Мария был близок к переходу в "Барселону". | soccernews.ru