"Барселона" повторила клубный рекорд

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"Барселона" повторила клубный рекорд

В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях победила "Эйбар" со счётом 2:0.

Таким образом, "сине-гранатовые" повторили клубный рекорд по беспроигрышной серии в Примере.

Каталонцы не знают поражений уже 31 матч (26 побед и 5 ничьих) - аналогичные показатели "Барселона" демонстрировала в 2010-2011 годах при Хосепе Гвардиоле.

Рекорд испанского первенства принадлежит "Реал Сосьедаду", который не проигрывал в 39 встречах подряд (1979-1980). | http://soccernews.ru

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3 Валенсия 24 46
4 Реал Мадрид 22 42
5 Севилья 24 39
6 Вильярреал 23 37
7 Эйбар 24 35
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