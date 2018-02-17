"Барселона" повторила клубный рекорд

В рамках 24-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях победила "Эйбар" со счётом 2:0.

Таким образом, "сине-гранатовые" повторили клубный рекорд по беспроигрышной серии в Примере.

Каталонцы не знают поражений уже 31 матч (26 побед и 5 ничьих) - аналогичные показатели "Барселона" демонстрировала в 2010-2011 годах при Хосепе Гвардиоле.

Рекорд испанского первенства принадлежит "Реал Сосьедаду", который не проигрывал в 39 встречах подряд (1979-1980). | http://soccernews.ru