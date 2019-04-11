"Барселона" повторила рекорд "Реала" и "Челси" в Лиге Чемпионов

"Барселона" в 14-й раз отличилась благодаря автоголу соперника в матчах Лиги Чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Это повторении рекорда турнира, который принадлежит мадридскому "Реалу" и лондонскому "Челси".

Напомним, что в первом четвертьфинальном матче ЛЧ против "Манчестер Юнайтед" каталонцы победили со счётом 1:0 благодаря автоголу защитника "красных дьяволов" Люка Шоу.

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