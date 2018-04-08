"Барселона" повторила рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Испании

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"Барселона" повторила рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Испании

В рамках 31-го тура Примеры "Барселона" победила "Леганес" со счётом 3:1.

Таким образом, "сине-гранатовые" повторили рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая уже насчитывает 38 матчей.

Уже в следующем туре в поединке с "Валенсией" каталонская команда может превзойти достижение "Реал Сосьедада", установленное в сезоне 1979/80.

Не пропустите видеообзор матча "Барселона" - "Леганес". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 31 79
2 Атлетико Мадрид 30 67
3 Реал Мадрид 30 63
4 Валенсия 30 62
5 Бетис 31 49
6 Вильярреал 30 47
7 Севилья 31 46
8 Жирона 30 44
9 Сельта Виго 31 43
10 Эйбар 31 40
11 Хетафе 31 39
12 Атлетик Бильбао 30 36
13 Леганес 31 36
14 Эспаньол 30 36
15 Алавес 31 35
16 Реал Сосьедад 30 34
17 Леванте 30 28
18 Депортиво Ла-Корунья 31 23
19 Лас Пальмас 30 21
20 Малага 31 17
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