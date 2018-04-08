"Барселона" повторила рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Испании

В рамках 31-го тура Примеры "Барселона" победила "Леганес" со счётом 3:1.

Таким образом, "сине-гранатовые" повторили рекордную беспроигрышную серию в чемпионате Испании, которая уже насчитывает 38 матчей.

Уже в следующем туре в поединке с "Валенсией" каталонская команда может превзойти достижение "Реал Сосьедада", установленное в сезоне 1979/80.

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