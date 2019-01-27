"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

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"Барселона" повторила собственный рекорд Примеры

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" обыграла "Жирону" со счетом 2:0.

Благодаря победе каталонский клуб забил в 32-м матче Примеры подряд и повторила собственное рекордное достижение в чемпионате Испании. Всего в этих матчах каталонцы забили 77 голов.

Следующий матч на выезде "Барселона" проведет с "Атлетиком". Встреча состоится 10 февраля.

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"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере

"Барселона" победила "Жирону" и одержала восьмую победу подряд в Примере

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