"Барселона" повторила свой лучший старт в Примере

В рамках седьмого тура испанской Примеры "Барселона" дома разгромила "Лас Пальмас" со счётом 3:0.

Таким образом, "сине-гранатовые" одержали семь побед в семи матчах на старте сезона.

Как сообщает Opta, "Барселона" повторила свой лучший старт в чемпионате Испании, повторил показатели сезона 2013/14. | http://soccernews.ru