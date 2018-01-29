"Барселона" повторила свой же рекорд в Примере

"Барселона" обыграла "Алавес" в матче 21-го тура чемпионата Испании (2:1), повторив беспроигрышную серию в местном первенстве до 21-й игры.

Таким образом, клуб повторил собственный рекорд по этому показателю.

Ранее достижение было установлено в сезоне-2009/10, когда команду тренировал Хосеп Гвардиола.

Читайте: Месси установил очередной рекорд в Испании | http://soccernews.ru