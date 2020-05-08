"Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла"

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"Барселона" повысила цену на Коутиньо для "Ньюкасла"

"Барселона" готова продать "Ньюкаслу" полузащитника Филиппе Коутиньо, однако хочет выручить за его трансфер как можно больше.

Если ранее сообщалось, что "сине-гранатовые" могут расстаться с бразильцем за 75 миллионов евро, то с "сорок", по информации Mundo Deportivo, они потребовали 100 миллионов.

Напомним, что подписание 27-летнего хавбека - приоритетная цель кандидата на пост тренера "Ньюкасла" Маурисио Почеттино.

Текущий сезон Коутиньо проводит в "Баварии" на правах аренды, в его активе 9 голов и 8 ассистов в 32 матчах. Рыночная стоимость игрока - 56 миллионов евро.

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