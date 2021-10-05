"Барселона" повысит цену на молодого таланта до 500 миллионов евро
Фото: инстаграм Гави/Автор неизвестен
"Барселона" намерена продлить контракт с полузащитником Гави и увеличить сумму отступных до 500 миллионов евро, сообщает Diario Sport.
По сведениям источника, каталонский клуб готовит для футболиста соглашение до лета 2026 года. Впрочем, возможно, контракт будет продлен до 2024 года с возможностью продления еще на два сезона.
В нынешнем сезоне 17-летний Гави провел за "Барселону" восемь матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14