"Барселона" поздравила "Атлетико" с чемпионством

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"Барселона" поздравила "Атлетико" с чемпионствомФото: твиттер "Атлетико"

"Барселона" не оставила без внимания победу "Атлетико" в Ла Лиге.

"Атлетико", поздравляем вас с чемпионским титулом, который вы завоевали сегодня", - написали в пресс-службе каталонцев.

Напомним, что "Барса" финишировала на третьей позиции, отстав от "Атлетико" на 7 очков.

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