"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1

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"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1

Пресс-служба "Барселоны" в твиттере поздравила британского автогонщика Льюиса Хэмилтона, который сегодня, 15 ноября, стал обладателем 7-го чемпионского титула Формулы-1.

"Игра распознает игру. Поздравляем Льюиса Хэмилтона  с вашим 7-м чемпионским титулом от всей семьи "Барсы", - говорится в сообщении.

Отметим, Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и повторил рекорд легендарного автогонщика Шумахера.

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