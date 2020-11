"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1

Пресс-служба "Барселоны" в твиттере поздравила британского автогонщика Льюиса Хэмилтона, который сегодня, 15 ноября, стал обладателем 7-го чемпионского титула Формулы-1.

"Игра распознает игру. Поздравляем Льюиса Хэмилтона с вашим 7-м чемпионским титулом от всей семьи "Барсы", - говорится в сообщении.

Game recognises game. From all of the Barça family, congratulations @LewisHamilton on your 7th @F1 World Championship! ️

pic.twitter.com/yCUnIhtQMR