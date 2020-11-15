"Барселона" поздравила автогонщика Хэмилтона с 7-м чемпионским титулом Формулы-1
Пресс-служба "Барселоны" в твиттере поздравила британского автогонщика Льюиса Хэмилтона, который сегодня, 15 ноября, стал обладателем 7-го чемпионского титула Формулы-1.
"Игра распознает игру. Поздравляем Льюиса Хэмилтона с вашим 7-м чемпионским титулом от всей семьи "Барсы", - говорится в сообщении.
Game recognises game. From all of the Barça family, congratulations @LewisHamilton on your 7th @F1 World Championship! ️— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 15, 2020
pic.twitter.com/yCUnIhtQMR
Отметим, Хэмилтон стал семикратным чемпионом "Формулы-1" и повторил рекорд легендарного автогонщика Шумахера.
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|Атлетик Бильбао
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|Бетис
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|20
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|Реал Вальядолид
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|Эйбар
|20
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|Мальорка
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|Леганес
|20
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