"Барселона" поздравила "Челси" с победой в Лиге Чемпионов

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"Барселона" поздравила "Челси" с победой в Лиге ЧемпионовФото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

"Барселона" поздравила "Челси" с победой в финале Лиги чемпионов, где "синие" выиграли у "Манчестер Сити" (1:0).

"Поздравляем "Челси" с победой в Лиге чемпионов и признательны "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы за сезон", – написали в твиттере "Барселоны".

Напомним, что Хосеп Гвардиола в 2008-2012 годах тренировал "Барселону".

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