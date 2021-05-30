"Барселона" поздравила "Челси" с победой в Лиге Чемпионов

Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен

"Барселона" поздравила "Челси" с победой в финале Лиги чемпионов, где "синие" выиграли у "Манчестер Сити" (1:0).

"Поздравляем "Челси" с победой в Лиге чемпионов и признательны "Манчестер Сити" Пепа Гвардиолы за сезон", – написали в твиттере "Барселоны".

Напомним, что Хосеп Гвардиола в 2008-2012 годах тренировал "Барселону".

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