"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с победой в Лиге Чемпионов



"Барселона" поздравила "Ливерпуль" с победой над "Тоттенхэмом" (2:0) в финале Лиги Чемпионов.

"Поздравляем "Ливерпуль" с очередным титулом Лиги Чемпионов", – говорится в твиттере каталонского клуба.

Напомним, что "Барселона" уступила "Ливерпулю" в полуфинале турнира (3:0, 0:4). Для "Ливерпуля" победа в Лиге Чемпионов стала шестой в истории.

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