"Барселона" поздравила Месси с 30-летним юбилеем

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"Барселона" поздравила Месси с 30-летним юбилеемСегодня форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси исполнилось 30 лет. "Сине-гранатовые" в своем твиттере уже поздравили своего, пожалуй, лучшего игрока в истории.

Так, в сообщении клуб написал: "С днем рождения, Лео! Тебе сегодня исполнилось 30".

Напомним, Месси не исключил свой переезд в Китай. | soccernews.ru

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