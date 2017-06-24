"Барселона" поздравила Месси с 30-летним юбилеем
Сегодня форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси исполнилось 30 лет. "Сине-гранатовые" в своем твиттере уже поздравили своего, пожалуй, лучшего игрока в истории.
Так, в сообщении клуб написал: "С днем рождения, Лео! Тебе сегодня исполнилось 30".
#L30MESSI— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2017 г.
Happy birthday, Leo! He turns 30 today pic.twitter.com/M1dlIANedk
Напомним, Месси не исключил свой переезд в Китай. | soccernews.ru
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