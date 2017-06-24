"Барселона" поздравила Месси с 30-летним юбилеем

Сегодня форварду каталонской "Барселоны" Лионелю Месси исполнилось 30 лет. "Сине-гранатовые" в своем твиттере уже поздравили своего, пожалуй, лучшего игрока в истории.

Так, в сообщении клуб написал: "С днем рождения, Лео! Тебе сегодня исполнилось 30".

Напомним, Месси не исключил свой переезд в Китай. | soccernews.ru