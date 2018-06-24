"Барселона" поздравила Месси с 31-летием

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"Барселона" поздравила Месси с 31-летием

"Барселона" поздравила с днем рождения нападающего Лионеля Месси.

Сегодня футболисту исполнился 31 год.

"Особенный день для особенного игрока. С днем рождения, Лео Месси!" - говорится в сообщении клуба.

Месси выступает за "Барселону" с 2005 года, провел за клуб 637 матчей и забил 552 гола. 

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