"Барселона" поздравила Месси с 32-летием
"Барселона" поздравила аргентинского нападающего Лионеля Месси, которому сегодня, 24 июня, исполнилось 32 года.
"Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя. Лучший из лучших. С днем рождения, Лео Месси!" - гласит запись в твиттере каталонского клуба с лучшими голами форварда за "Барселону".
We've watched you grow up.— FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2019 г.
We've chanted your name.
✨ THE GREATEST ✨
Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2
32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В своей клубной карьере он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. 10-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Олимпийских игр, финалист чемпионата мира-2014, лучший игрок чемпионата мира-2014, 5-кратный обладатель "Золотого мяча".
Не пропустите: Невероятный промах Месси в матче Кубка Америки (видео). | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной"
-
СМИ: Промес заключил контракт с "Аяксом"
-
"Арсенал" определился с главной трансферной целью на лето
-
"Спартак" проиграл борьбу за Бруму
-
"Боруссия" оформила трансфер Матса Хуммельса! В теории, он может стать решающим аргументом в борьбе за чемпионство
Лента новостей
-
Глушаков: "Ищу работу. Свободный Глушаков"
-
"Барселона" поздравила Месси с 32-летием
-
1
Гончаренко высказался о возможном уходе Чалова в европейский клуб
-
1
Капелло: "Если "Ювентус" подпишет де Лигта, то чемпионская гонка в Серии А будет предрешена"
-
1
"Барселона" хочет вернуть из загребского "Динамо" своего воспитанника
-
"Динамо" объявило о продлении контракта с основным защитником
-
УЕФА выступила с заявлением касательно антироссийских акций в Грузии
-
Гончаренко рассказал о важности трансфера Влашича в ЦСКА
-
1
СМИ узнали, когда "Челси" объявит о назначении Лэмпарда
-
1
ПСЖ начал переговоры с "Аяксом" о трансфере Онаны
-
"Ювентус" может заменить Перина вратарём "Милана"
-
1
СМИ: Идрисси стал игроком "Краснодара"
-
Аленичев сделал прогноз касательно следующего чемпионства "Спартака"
-
5
Неймар готов публично извиниться перед "Барселоной"
-
"Милан" нацелился на третьего игрока "Реала"
-
1
СМИ: Промес заключил контракт с "Аяксом"
-
1
Кулибали не исключил уход из "Наполи"
-
1
Месси подвёл итоги матча с Катаром
-
Широков: "Пришёл в "Спартак" и думаю, нафиг я тут нужен?"
-
2
"Арсенал" определился с главной трансферной целью на лето
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32