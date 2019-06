"Барселона" поздравила Месси с 32-летием

"Барселона" поздравила аргентинского нападающего Лионеля Месси, которому сегодня, 24 июня, исполнилось 32 года.

"Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя. Лучший из лучших. С днем рождения, Лео Месси!" - гласит запись в твиттере каталонского клуба с лучшими голами форварда за "Барселону".

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨



Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2