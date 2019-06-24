"Барселона" поздравила Месси с 32-летием

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"Барселона" поздравила Месси с 32-летием

"Барселона" поздравила аргентинского нападающего Лионеля Месси, которому сегодня, 24 июня, исполнилось 32 года.

"Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя. Лучший из лучших. С днем рождения, Лео Месси!" - гласит запись в твиттере каталонского клуба с лучшими голами форварда за "Барселону".

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В своей клубной карьере он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. 10-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Олимпийских игр, финалист чемпионата мира-2014, лучший игрок чемпионата мира-2014, 5-кратный обладатель "Золотого мяча".

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