"Барселона" поздравила Месси с 32-летием

"Барселона" поздравила аргентинского нападающего Лионеля Месси, которому сегодня, 24 июня, исполнилось 32 года.

"Мы смотрели, как ты взрослеешь. Мы скандировали твое имя. Лучший из лучших. С днем рождения, Лео Месси!" - гласит запись в твиттере каталонского клуба с лучшими голами форварда за "Барселону".

We've watched you grow up.

We've chanted your name.

✨ THE GREATEST ✨



Happy birthday, Leo #Messi! pic.twitter.com/oR66PAnBc2 — FC Barcelona (@FCBarcelona) 24 июня 2019 г.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В своей клубной карьере он провел 687 матчей во всех турнирах, в которых забил 603 гола и отдал 242 результативные передачи. 10-кратный чемпион Испании, 6-кратный обладатель Кубка Испании, 8-кратный обладатель Суперкубка Испании, 4-кратный победитель Лиги Чемпионов, 3-кратный обладатель Суперкубка УЕФА, 3-кратный победитель клубного чемпионата мира, чемпион Олимпийских игр, финалист чемпионата мира-2014, лучший игрок чемпионата мира-2014, 5-кратный обладатель "Золотого мяча".

Не пропустите: Невероятный промах Месси в матче Кубка Америки (видео). | http://soccernews.ru