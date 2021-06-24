"Барселона" поздравила Месси с 34-летием

Фото инстаграм Лионеля Месси

Сегодня, 24 июня, нападающему "Барселоны" Лионелю Месси исполнилось 34 года.

Пресс-служба "сине-гранатовых" поздравила главную звезду команды в твиттере.

Аргентинский форвард является воспитанником "Барсы", он находится в структуре клуба с 2000 года.

В составе "блауграны" Месси сыграл 778 матчей, забил 672 гола, сделал 305 ассистов и выиграл 35 трофеев.

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