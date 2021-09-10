"Барселона" поздравила Месси с новым рекордом

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселона" поздравила бывшего нападающего команды Лионеля Месси, который установил рекорд по числу голов за южноамериканские сборные. В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0, а Месси сделал хет-трик и на его счету стало 79 голов. По этому показателю он опередил легендарного бразильца Пеле (77).

"Лучший бомбардир южноамериканских сборных. Отлично, Лео!" — говорится в официальном твиттере "Барселоны".

Напомним, что 34-летний Месси в летнее трансферное окно перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента.

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