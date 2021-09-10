"Барселона" поздравила Месси с новым рекордом
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселона" поздравила бывшего нападающего команды Лионеля Месси, который установил рекорд по числу голов за южноамериканские сборные. В матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года Аргентина разгромила Боливию со счетом 3:0, а Месси сделал хет-трик и на его счету стало 79 голов. По этому показателю он опередил легендарного бразильца Пеле (77).
"Лучший бомбардир южноамериканских сборных. Отлично, Лео!" — говорится в официальном твиттере "Барселоны".
Напомним, что 34-летний Месси в летнее трансферное окно перешел из "Барселоны" в "Пари Сен-Жермен" на правах свободного агента.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14